Американская журналистка объяснила свои слова в сторону сборной России

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Журналистка из The New York Times Джули Робенхаймер объяснила, что имела в виду, когда сказала, что у российской команды абсурдная модель при игре в нападении, передает «Чемпионат».

Эксперт сказала, что на самом деле ее слова неправильно интерпретировали. По ее словам, абсурд значит для нее «потрясающе, невероятно».

«Они были безжалостны в атаке. Не знаю, наверное не понял журналист, что я имела в виду, или что-то еще произошло. Но это 100%-ная ошибка», — заявила Робенхаймер.

Она также добавила, что нельзя говорить о плохой игре российских хоккеистов. Просто победа финнов — это случайность.

Все выкладывались полностью. Финский вратарь сыграл лучший матч жизни, а Россия проиграла из-за нелепого гола. Это не ошибка Андрея Василевского, просто времени уже оставалось мало. Тяжело, когда проигрываешь из-за «некрасивого» гола. Он ведь был нелепым. Шайба скакнула — Финляндия выиграла. В этом матче всё решила удача. На мой взгляд, Россия показала потрясающую игру в атаке и обороне. Это был офигенный матч», — сказала журналистка.

Ранее сообщалось, что журналистке из США угрожали после интервью о хоккейной сборной России.