Защитник «Барселоны»: мы должны были выиграть Кубок Испании

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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал о впечатлениях от прошедшей игры Кубка Испании, передает «Советский спорт».

«Барса» встретилась с «Валенсией» в финальном матче турнира, проиграв со счетом 1:2.

«Если ты не выиграл, то можно сослаться на травмы. Но как мне кажется, у нас нет оправданий. «Барселона» должна была выигрывать Кубок Испании, тем более у «Валенсии». Конечно, нам остается только поздравить соперника, но в следующем сезоне мы постараемся выиграть все трофеи», — цитирует футболиста Marca.

Пике также сказал, что сине-гранатовые не переживают за тренера клуба Эрнесто Вальверде, но все же хотели, чтобы он остался

Ранее сообщалось, что тренер «Валенсии» был счастлив обыграть «Барселону» в Кубке Испании.