«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение «Лейпцигу» и завоевала Кубок Германии, сообщает «Советский спорт».
Финальная встреча, прошедшая в Оберхаузене, завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также отличился Кингсли Коман.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Бавария» в завершившемся сезоне стала чемпионом страны.
Ранее сообщалось, что «Бавария» определилась с будущим главного тренера Нико Ковача.
Футбол. Кубок Германии. Финал
«Лейпциг» (Лейпциг) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:3
Голы: 0:1 — Левандовски, 29; 0:2 — Коман, 78; 0:3 — Левандовски, 85.