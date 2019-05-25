Определился соперник сборной России по матчу за бронзу ЧМ
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает «Советский спорт».
В полуфинале чешские хоккеисты проиграли представителям Канады со счетом 1:5. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России уступила команде Финляндии — 0:1.
Встреча между Россией и Чехией пройдет 26 мая. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.45 мск.
Ранее 18-летний финский игрок назвал провалом игру сборной России.