Акинфеев сравнил ЦСКА с машиной

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил столичную команду в нынешнем сезоне с машиной, передает «Советский спорт».

По словам футболиста, игроки как детали автомобиля, но собраны были неправильно.

«Марку машины назвать не могу, но ощущение такое, что машина собралась, только чуть-чуть неправильно. Может быть, неправильно были поставлены какие-то детали. Конечно, это нормальная история. Что же, пускай займём пятое или шестое место, это жизнь, солнце ведь не перестаёт светить над головой.

Я очень люблю говорить, что жизнь как весы. На определённом этапе у тебя есть хорошие результаты, стабильность, а потом их вдруг нет. Как старые весы на рынке — ставишь их, и обе чаши должны выровняться. Где-то жизнь даёт больше, но потом и больше забирает — то одна чаша чуть выше, то другая. Однако рано или поздно всё приходит в состояние равновесия», — цитируют Акинфеева на официальном сайте ЦСКА.

В настоящее время столичный клуб занимает 5 строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 48 очками в активе.

В матче 30 тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее Акинфеев предостерег российских фанатов от любви к иностранным клубам.