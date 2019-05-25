Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставника

<img src="//img.gazeta.ru/files3/805/10729805/33_12_682x400_1074161a-pic905-895x505-68089.jpg">

Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера «Челси», передает «Советский спорт».

По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с «синими» и неплохого начала тренерской карьеры.

«Но я не хочу думать и говорить об этом. Пока что нужно выиграть матч с «Астон Виллой», который пройдет 27 мая. В «Дерби Каунти» я получил шанс развиваться, и я намерен завершить сезон как можно лучше. Мое соглашение действует еще два года. Сейчас я не могу знать, что будет после финала. Мы будем общаться с руководством. Многое будет зависеть от результата игры», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

27 мая «Дерби Каунти» встретится с «Астон Виллой» в финале плей-офф Чемпионшипа за возможность попасть в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в предстоящем сезоне. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ.