Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставника
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера «Челси», передает «Советский спорт».
По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с «синими» и неплохого начала тренерской карьеры.
«Но я не хочу думать и говорить об этом. Пока что нужно выиграть матч с «Астон Виллой», который пройдет 27 мая. В «Дерби Каунти» я получил шанс развиваться, и я намерен завершить сезон как можно лучше. Мое соглашение действует еще два года. Сейчас я не могу знать, что будет после финала. Мы будем общаться с руководством. Многое будет зависеть от результата игры», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
27 мая «Дерби Каунти» встретится с «Астон Виллой» в финале плей-офф Чемпионшипа за возможность попасть в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в предстоящем сезоне. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
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