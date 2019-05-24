Подписчики сравнили Медведеву со спасательницей Малибу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/12366223/dsvdf2-pic905-895x505-35327.png">

Подписчики двукратного призера Олимпийских игр россиянки Евгении Медведевой оценили видеозапись, где она занимается беговыми упражнениями, сообщает РИА «Новости».

Один из фанатов фигуристки сравнил ролик со сценой американского сериала.

«Это что, новый каст спасателей Малибу?» — написал один из пользователей.

В прошедшем сезоне Медведева взяла бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме, а также завоевала золото в финале Кубка России.

Ранее 19-летняя спортсменка обратилась к поклонникам с просьбой не обращать внимания на ее профессиональные навыки.