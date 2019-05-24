Сборная России проиграла Бразилии в матче Лиги Наций

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Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая состоялась в Бразилии, закончилась со счетом 3:0 в пользу бразильянок.

Россия на предварительном этапе сыграла уже три встречи и выиграла только в одной — Китай (3:1). При этом национальная команда уступила Доминикане (1:3).

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Германии. Этот матч пройдет в ночь на 28 мая в Турции.

Ранее сообщалось, что волейболистки из России одержали первую победу в Лиге наций – 2019.