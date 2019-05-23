Объявлены лучшие игроки матча Россия — США
Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим игроком сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года против команды США, сообщает «Советский спорт».
Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
Лучшим среди американских хоккеистов стал Джек Хьюз, отдавший две передачи.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что в полуфинале сборная России встретится с победителем четвертьфинального матча Швеция — Финляндия.