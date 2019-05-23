Погибший в авиакатастрофе футболист Сала не хотел менять клуб

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В Сети появилась запись голосового сообщения футболиста Эмилиано Салы погибшего в авиакатастрофе при перелете в Кардифф.

Аудио выложило французское издание L'Equipe.

«Агент Салы Мейсса позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Кита, сыном владельца «Нанта», они хотят продать меня. Поступило предложение от «Кардиффа». Они провели переговоры, чтобы получить много денег. Это хороший контракт, но со спортивной точки зрения он мне неинтересен. Они хотят заставить меня туда перейти любой ценой.

Я сказал, что Мейсса должен найти мне что-то получше до конца трансферного окна. Он сказал «Кардиффу» нет, потому что не хочет, чтобы я туда переходил. Я не хочу говорить с Китой, он противен мне, даже не спросил, чего хочу я. Все, что его волнует, это деньги», — говорил Сала одному из друзей.

Стоит отметить, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта», став самым дорогим игроком в истории британского клуба. 21 января самолет, в котором находился Эмилиано, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша среди обломков 4 февраля.

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