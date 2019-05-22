Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/11757229/perchlenki-pic905-895x505-17597.jpg">

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Наказание спортсменам было сокращено на 35 дней.

Они были дисквалифицированы на один год за участие в драке после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который состоялся 7 октября в Лас-Вегасе.

«Это был трудный процесс, который отнял времени и денег. Я рад, что все закончилось, теперь ребята могут вернуться в спорт, чтобы заниматься тем, что они любят», — цитирует MMAJunkie менеджера спортсменов Али Абдель-Азиза.

Ранее тренер Дастина Порье назвал условие для победы над Хабибом Нурмагомедовым.