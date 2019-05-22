Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА «Новости».

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не станет организовывать турнир по боксу на Играх в Токио.

На сайте комитета указано, что исполком МОК организовал специальную комиссию под руководством главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Ей предстоит до конца июня разработать систему отбора боксеров на Игры-2020, устроить олимпийские квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на предстоящей Олимпиаде.

Исполком МОК также подтвердил, что общая квота спортсменов для участия в турнире по боксу на токийских Играх останется прежней — 286 человек.

Окончательное решение примут на сессии комитета, которая состоится 24-26 июня в Лозанне.

Ранее глава Олимпийского комитета России вошел в состав комиссии МОК.