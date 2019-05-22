Стали известны даты контрольных прокатов российских фигуристов

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Контрольные прокаты перед предстоящим сезоном, в которых примут участие сильнейшие российские фигуристы, пройдут на Малой спортивной арене (МСА) «Лужники», сообщает ТАСС.

Об этом 22 мая рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган после завершившегося заседания исполкома организации.

«Контрольные прокаты на этот раз пройдут 7 и 8 сентября на МСА «Лужники», — заявил Коган.

В прошлый раз контрольные прокаты национальной команды проходили в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

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