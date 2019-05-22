Александр Емельяненко обвинил Харитонова в нетрадиционной ориентации

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на недовольство потенциального противника Сергея Харитонова, передает «Советский спорт».

Харитонова расстроил тот факт, что Камил Гаджиев, глава российского промоушена Fight Nights Global, до сих пор не предложил ему провести бой официально

Гаджиев говорил о желании устроить данный поединок, пообещав за него гонорар в 10 млн рублей. Сам Харитонов отметил, что ему важно это противостояние только с финансовой стороны.

«Посмотрел тут видео, в котором Харитонов рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый, видимо, ему кто-то и присунул. Всем хорошего дня», — записал видео в инстаграме Емельяненко.

Ранее другу Конора Макгрегора запретили драться с плюнувшим в него боксером без перчаток.