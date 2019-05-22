Повысилась стоимость недокрученных фигуристами прыжков на сезон-2019/20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/635/12296635/RIAN_5844064.HR-pic905-895x505-59390.jpg">

Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил увеличить базовую стоимость недокрученных прыжков на предстоящий сезон, передает «Советский спорт».

После принятых изменений за такой прыжок фигурист сможет получить на семь процентов больше баллов, чем раньше.

Правило распространяется и на прыжки с неправильного ребра конька.

К примеру, в завершившемся сезоне за недокрученный тройной аксель давали 6 баллов, с нового сезона смогут начислить 6,40.

Базовая стоимость чисто исполненных прыжков будет превышать недокрученные на 20 процентов.

Ранее стало известно, что победившая Алину Загитову японка готовит программу с четверным прыжком.