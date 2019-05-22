Малкин восхитился игрой Овечкина
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает «Чемпионат.com».
«Овечкин — зверь!» — сказал Малкин после встречи.
Матч завершился победой россиян со счетом 7:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
По итогам группового этапа сборная России заняла первое место в группе B. В 1/4 финала чемпионата мира команда Ильи Воровьева встретится со сборной США.
Ранее сборной России предрекли победу на мировом первенстве по хоккею.