Победившая Загитову японка готовит программу с четверным прыжком
Японская фигуристка Рика Кихира представила фрагмент новой произвольной программы, сообщает «Советский спорт».
На видео, опубликованном в твиттере спортсменки, она исполняет четверной сальхов, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа.
По информации японских СМИ, фигуристка намерена добавить еще один тройной аксель в произвольную программу.
В прошедшем сезоне Кихира завоевала золото в финале Гран-при, где она обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Ранее сообщалось, что ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой.
新フリープログラムを少しだけ��#新FS #TomDickson pic.twitter.com/RJzUI8FUpF— Rika Kihira 紀平梨花 (@rika_kihira) 19 мая 2019 г.