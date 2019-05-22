Победившая Загитову японка готовит программу с четверным прыжком

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Японская фигуристка Рика Кихира представила фрагмент новой произвольной программы, сообщает «Советский спорт».

На видео, опубликованном в твиттере спортсменки, она исполняет четверной сальхов, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа.

По информации японских СМИ, фигуристка намерена добавить еще один тройной аксель в произвольную программу.

В прошедшем сезоне Кихира завоевала золото в финале Гран-при, где она обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее сообщалось, что ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой.