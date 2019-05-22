У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

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Сара Карбонеро, супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила об обнаруженном у нее страшном заболевании, передает «Советский спорт».

Жена экс-игрока сборной Испании больна раком яичников. Она уже перенесла операцию по удалению опухоли.

«Мы еще не отошли от одного шока, как случился другой. Несколько дней назад во время осмотра врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников. Я уже перенесла операцию. Все прошло хорошо. К счастью, удалось рано обнаружить болезнь, однако мне предстоят несколько месяцев борьбы — я буду проходить соответствующее лечение. Я спокойна и уверена, что все будет хорошо. Дорога будет трудной, но впереди счастливый исход. У меня есть поддержка со стороны семьи и друзей», — написала Карбонеро в своем инстаграме.

На утренней тренировке 1 мая у Касильяса случился сердечный приступ. 37-летнего спортсмена сразу госпитализировали и прооперировали, он завершит карьеру по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Касильяс выписан из больницы.