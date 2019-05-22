Экс-чемпиона мира Гассиева на сборах кормит украинский боксер

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Российский боксер и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проходит тренировочный лагерь в США, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал тренер Гассиева Абель Санчес, вдали от дома россиянин не злоупотребляет американской кухней, а питается едой, которую готовит украинский боксер Сергей Богачук.

«Доволен тем, что Сергей в лагере вместе со мной. Он наш шеф-повар, для всех нас. Он готовит нам борщ, это как суп, только красного цвета. Также он готовит пасту, мясо, рыбу, салаты. Он готовит всем нам, потому что знает, что мы не очень сильны в готовке. Сергей переживает за всех и готовит нам, милый парень», — рассказал Гассиев в интервью, размещённом на канале The Ring Digital в YouTube.

Ранее сообщалось, что Гассиев перейдет в супертяжелый вес.