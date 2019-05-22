Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира

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Авторитетный журнал Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира, сообщает «Советский спорт».

На первом месте расположился чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко, вторую строчку занимает чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а замыкает тройку лучших чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Майки Гарсия

10. Донни Ньетес

Ранее сообщалось, что Ломаченко призвали провести бой с россиянином или отказаться от титула.