Стал известен рейтинг сборных в плей-офф ЧМ по хоккею

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Опубликован рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Как говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), первое место в списке заняла сборная России. «Красная машина» на групповом этапе одержала все победы и возглавила свою группу. Полностью рейтинг выглядит так:

1. Россия

2. Канада

3. Чехия

4. Финляндия

5. Швеция

6. Германия

7. США

8. Швейцария

Ранее сообщалось, что игрок сборной России Евгений Кузнецов объяснил расслабленность в игре со шведами.