Стал известен рейтинг сборных в плей-офф ЧМ по хоккею
Опубликован рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею, сообщает «Советский спорт».
Как говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), первое место в списке заняла сборная России. «Красная машина» на групповом этапе одержала все победы и возглавила свою группу. Полностью рейтинг выглядит так:
1. Россия
2. Канада
3. Чехия
4. Финляндия
5. Швеция
6. Германия
7. США
8. Швейцария
Ранее сообщалось, что игрок сборной России Евгений Кузнецов объяснил расслабленность в игре со шведами.