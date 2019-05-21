Российским футболистом заинтересовались в Германии

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Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко ближайшим летом может оказаться в чемпионате Германии, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, за российским форвардом пристально наблюдают клубы Бундеслиги «Фортуна» и «Аугсбург». Оба клуба считают вариант с Комличенко бюджетным, поэтому и хотят усилиться им.

23-летний Комличенко в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 27 мячей в 30 матчах. Он попал в расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов объясни вызов в сборную Комличенко.