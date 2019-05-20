Путин поздравил баскетболистов ЦСКА с победой в Евролиге

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Президент России Владимир Путин поздравил баскетболистов московского ЦСКА с победой в Евролиге, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас и многочисленных, преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почетного титула чемпиона Евролиги», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что игроки показали себя сильной, волевой и сплоченной командой.

«Самые добрые слова — вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху», — добавил Путин.

Финальный матч Евролиги между ЦСКА и стамбульским «Анадолу Эфес» завершился со счетом 91:83 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.