Путин поздравил баскетболистов ЦСКА с победой в Евролиге
Президент России Владимир Путин поздравил баскетболистов московского ЦСКА с победой в Евролиге, передает РИА «Новости».
«Поздравляю вас и многочисленных, преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почетного титула чемпиона Евролиги», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что игроки показали себя сильной, волевой и сплоченной командой.
«Самые добрые слова — вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху», — добавил Путин.
Финальный матч Евролиги между ЦСКА и стамбульским «Анадолу Эфес» завершился со счетом 91:83 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.