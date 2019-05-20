Тренер «Барселоны»: Месси все равно на «Золотую бутсу»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде Дал комментарий по поводу капитана команды Лионеля Месси, претендующего на «Золотую бутсу» после финального тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».
Завершающий матч сине-гранатовых с «Эйбаром» закончился со счетом 2:2. За время игры 31-летний аргентинец смог оформить дубль и добавит еще два гола в свой актив.
«Не могу сказать, думает ли он о «Золотой бутсе». Как мне кажется, его больше заботит помощь команде. Мы ведь могли как выиграть, так и проиграть «Эйбару». Здесь речь не о том, чтобы хорошо выступить в конкретном матче, а о том, чтобы поддерживать достойный уровень в течение длительного периода времени», —цитирует 55-летнего специалиста Mundo Deportivo.
Помимо Месси с 36 голами в активе, в тройку претендентов на трофей входят также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с 32 голами и форвард «Сампдория» Фабио Квальярелла, который отстает от аргентинца на 10 очков.
Ранее «Барселона» завершила сезон Ла Лиги с рекордным отрывом от «Реала».