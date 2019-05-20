Тренер «Барселоны»: Месси все равно на «Золотую бутсу»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде Дал комментарий по поводу капитана команды Лионеля Месси, претендующего на «Золотую бутсу» после финального тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».

Завершающий матч сине-гранатовых с «Эйбаром» закончился со счетом 2:2. За время игры 31-летний аргентинец смог оформить дубль и добавит еще два гола в свой актив.

«Не могу сказать, думает ли он о «Золотой бутсе». Как мне кажется, его больше заботит помощь команде. Мы ведь могли как выиграть, так и проиграть «Эйбару». Здесь речь не о том, чтобы хорошо выступить в конкретном матче, а о том, чтобы поддерживать достойный уровень в течение длительного периода времени», —цитирует 55-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Помимо Месси с 36 голами в активе, в тройку претендентов на трофей входят также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с 32 голами и форвард «Сампдория» Фабио Квальярелла, который отстает от аргентинца на 10 очков.

Ранее «Барселона» завершила сезон Ла Лиги с рекордным отрывом от «Реала».