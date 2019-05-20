СМИ: Роналду выступил против Конте в «Ювентусе

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не хочет видеть на посту главного тренера команды Антонио Конте, сообщает «Советский спорт».

По информации La Repubblica, во время прощальной конференции Массимилиано Алерги, который возглавлял «старую синьору», у Роналду спросили, как он относится к Конте в качестве главного тренера.

Португальский игрок в ответ лишь отрицательно покачал головой.

Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» летом 2018 года.

Ранее стали известны сроки перехода Аллегри в «Рому».