Защитник сборной России: права на ошибку у нас уже нет
Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги матча против сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2019, передает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. Орлов в этой матче отдал голевую передачу на Артема Анисимова, который забросил первую шайбу.
«Две команды неплохо играли, показывали достаточно хороший хоккей. Хорошо сработало у нас сегодня меньшинство. Когда мы допускали какие-то ошибки, Георгиев нас спасал — он, конечно, красавчик, не зря получил лучшего игрока. Все равно у нас есть моменты, где нужно подчищать нашу игру, в дальнейшем нужно повнимательнее действовать.
Осталась одна игра на групповом этапе — за первое место со шведами. Будем отдыхать и настраиваться на них, потому что это уже будет игра плей-офф, права на ошибку у нас уже нет», — сказал Орлов.
Следующая игра у России состоится против сборной Швеции 21 мая.
Ранее сообщалось, что дубль Кучерова принес сборной России победу над Швейцарией.