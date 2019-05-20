Защитник сборной России: права на ошибку у нас уже нет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/10683455/RIAN_03104421.HR.ru-pic905-895x505-97416.jpg">

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итоги матча против сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2019, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. Орлов в этой матче отдал голевую передачу на Артема Анисимова, который забросил первую шайбу.

«Две команды неплохо играли, показывали достаточно хороший хоккей. Хорошо сработало у нас сегодня меньшинство. Когда мы допускали какие-то ошибки, Георгиев нас спасал — он, конечно, красавчик, не зря получил лучшего игрока. Все равно у нас есть моменты, где нужно подчищать нашу игру, в дальнейшем нужно повнимательнее действовать.

Осталась одна игра на групповом этапе — за первое место со шведами. Будем отдыхать и настраиваться на них, потому что это уже будет игра плей-офф, права на ошибку у нас уже нет», — сказал Орлов.

Следующая игра у России состоится против сборной Швеции 21 мая.

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова принес сборной России победу над Швейцарией.