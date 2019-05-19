Наставник ЦСКА рассказал о переживаниях Капризова на ЧМ-2019

<img src="//img.gazeta.ru/files3/433/12210433/RIAN_5783959.HR-pic905-895x505-89678.jpg">

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о переживаниях своего подопечного Кирилла Капризова на чемпионате мира — 2019, передает ТАСС.

Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако на мировом первенстве проявить себя форвард пока не смог.

Он принял участие в четырех матчах, однако не набрал очков. На игру с Латвией Капризов и вовсе не был заявлен.

«Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу. Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него», — заявил специалист.

Следующий матч Россия проведет 19 мая против Швейцарии.

Ранее хоккеист сборной Швейцарии заявил, что в детстве следил за Дацюком и Овечкиным.