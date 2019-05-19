Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает «Советский спорт».
18 мая именитой фигуристке исполнилось 17 лет.
«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала Загитова в инстаграме.
В сторис девушка также выложила фотографию совместного ужина со своей семьей, написав теплые слова благодарности за такой прекрасный подарок.
Ранее сообщалось, что хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой.