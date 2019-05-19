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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает «Советский спорт».

18 мая именитой фигуристке исполнилось 17 лет.

«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала Загитова в инстаграме.

В сторис девушка также выложила фотографию совместного ужина со своей семьей, написав теплые слова благодарности за такой прекрасный подарок.

Ранее сообщалось, что хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой.