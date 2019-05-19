Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз внес ясность в вызвавшую резонанс ситуацию с музыкой номера Алины Загитовой, передает «Советский спорт».
Он отметил, что музыка для нового показательного номера Загитовой — композиция Билли Айлиш «Bad guy» — была выбрана не в связи с интервью Евгении Медведевой.
«Спасибо Жене Медведевой, которая дала тебе такую идею песни для постановки показательного, ведь она же в одном недавнем интервью видеоблогеру сказала, что эта песня этой певицы стоит у нее на повторе, не так ли Даниил?!» — спросили хореографа в инстаграме.
«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить», — заявил Глейхенгауз.