Гол и передача Головина помогли «Монако» взять верх над «Амьеном»

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В рамках 37-го тура чемпионата Франции «Монако» дома победил «Амьен», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Героем встречи стал российский полузащитник Александр Головин — на его счету гол и результативная передача. Еще один мяч забил Фалькао.

Стоит отметить, что «Монако» с 36 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского чемпионата и теперь в последнем туре первенства в гостях сыграет с «Ниццей».

Чемпионат Франции. 37-й тур

«Монако» — «Амьен» — 2:0

Голы: 1:0 – Фалькао – 26, 2:0 – Головин – 82.

Ранее сообщалось, что впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы.