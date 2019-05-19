Гол и передача Головина помогли «Монако» взять верх над «Амьеном»
В рамках 37-го тура чемпионата Франции «Монако» дома победил «Амьен», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Героем встречи стал российский полузащитник Александр Головин — на его счету гол и результативная передача. Еще один мяч забил Фалькао.
Стоит отметить, что «Монако» с 36 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского чемпионата и теперь в последнем туре первенства в гостях сыграет с «Ниццей».
Чемпионат Франции. 37-й тур
«Монако» — «Амьен» — 2:0
Голы: 1:0 – Фалькао – 26, 2:0 – Головин – 82.
Ранее сообщалось, что впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы.