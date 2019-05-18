Словакия разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2019
Сборная Словакии взяла верх над командой Великобритании в матче чемпионата мира — 2019 по хоккею, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 7:1.
Стоит отметить, что турнир проходит в Братиславе и Кошице и закончится 26 мая.
ЧМ-2019
Великобритания — Словакия — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
0:1 – Секера (Буц) – 02:04 (5x5),
0:2 – Татар – 02:25 (5x5),
0:3 – Маринчин (Криштоф) – 09:02 (5x4),
1:3 – Хэммонд (Ричардсон) – 17:44 (5x5),
1:4 – Чайковски (Паник) – 24:33 (5x5),
1:5 – Студенич (Криштоф) – 29:09 (5x5),
1:6 – Сукель (Лишка, Кох) – 35:11 (4x5),
1:7 – Бондра (Кох, Надь) – 58:00 (5x5).
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