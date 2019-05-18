Игрок НБА исключен за нарушение антинаркотической программы

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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший новичок 2010 года защитник Тайрик Эванс, выступавший в завершившемся сезоне за «Индиана Пэйсерс», наказан на два года за нарушение условий антинаркотической программы организации, сообщает официальный сайт ассоциации.

Через два года 29-летний спортсмен может подать запрос на восстановление в качестве баскетболиста НБА.

В нынешнем сезоне Эванс в среднем за игру набирал 10,2 очка, делал 2,9 подбора и 2,4 передачи.

До «Индианы» спортсмен играл за «Сакраменто», «Нью-Орлеан» и «Мемфис».

Ранее игрок НБА раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Реал».