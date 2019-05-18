Скандальный теннисист рассказал о поздних вечеринках перед матчами

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Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает делать эпатажные заявление, передает «Советский спорт».

В данный момент он решил поделиться подробностями своего досуга в период победного для себя турнира в Акапулько (Мексика), который прошел в конце февраля — начале марта 2019 года.

«Я каждую ночь ходил тусить, вот прямо каждую! Спал нормально — по 7-8 часов в сутки, но засыпал только в 4:30 утра. Когда соревнования идут в курортном городе, не могу сидеть в номере. Мне кажется, так я задолжаю турниру. Да, в Акапулько было весело. Была бы у меня GoPro, я бы смонтировал крутой фильм. На игры я брал вещи, в которых пойду тусить, проносил их в теннисной сумке. Сразу же после игры шел развлекаться. Катался на водных байках, ходил в клубы, а в итоге стал победителем», — цитирует Кирьоса No Challenges Remaining.

Ранее Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме.