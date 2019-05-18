«Милуоки» разгромил «Торонто» в НБА
В рамках финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» дома разгромил «Торонто Рэпторс», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 125:103.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард — в его активе 31 очко.
Стоит отметить, что «Милуоки» повел в серии 2-0. Следующий поединок пройдет в Канаде 20 мая.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. Второй матч
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)
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