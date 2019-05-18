Дзюба оригинально поздравил баскетбольный ЦСКА с победой над «Реалом»
Нападающий «Зенита» и сборной Росии Артем Дзюба поздравил баскетбольный ЦСКА с выходом в финал Евролиги, передает «Советский спорт».
«Армейцы» победили «Реал» со счетом 95:90.
«Вот это я называю камбэком! Снова взяли и обыграли испашек. «-11» отыграли! Да! Мы в финале!» — эмоционально заявил Дзюба в сториз инстаграма.
Стоит отметить, что в финале Евролиги 19 мая ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфес».
Ранее стало известно, что По Газоль пропустит Кубок мира по баскетболу из-за травмы.