Джокович — в полуфинале «Мастерса» в Риме
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает «Советский спорт».
Серб в двух партиях победил Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Матч продлился 3 часа 4 минуты.
Теперь Джоковичу будет противостоять еще один аргентинец Диего Шварцман, ранее одолевший японца Кея Нисикори (6:4, 6:2).
СТоит отметить, что действующим победителем грунтовых соревнований является Рафаэль Надаль из Испании.
Ранее белоруска Азаренко не вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме.