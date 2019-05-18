Джокович — в полуфинале «Мастерса» в Риме

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Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает «Советский спорт».

Серб в двух партиях победил Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Матч продлился 3 часа 4 минуты.

Теперь Джоковичу будет противостоять еще один аргентинец Диего Шварцман, ранее одолевший японца Кея Нисикори (6:4, 6:2).

СТоит отметить, что действующим победителем грунтовых соревнований является Рафаэль Надаль из Испании.

Ранее белоруска Азаренко не вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме.