Дзюба выложил видео о своих испытаниях на пути к чемпионству
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме интересную подборку голов, передает «Советский спорт».
В ней он в составе тульского «Арсенала», сборной России на чемпионате мира и в петербургском клубе забивает мячи под эпичную музыку.
«Путь воина», — написал под роликом Дзюба.
Стоит отметить, что в этом году Артем впервые в своей карьере стал чемпионом России.
Ранее стало известно, что экс-тренер клуба РПЛ может возглавить «Челси».