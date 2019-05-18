Дзюба выложил видео о своих испытаниях на пути к чемпионству

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме интересную подборку голов, передает «Советский спорт».

В ней он в составе тульского «Арсенала», сборной России на чемпионате мира и в петербургском клубе забивает мячи под эпичную музыку.

«Путь воина», — написал под роликом Дзюба.

Стоит отметить, что в этом году Артем впервые в своей карьере стал чемпионом России.

Ранее стало известно, что экс-тренер клуба РПЛ может возглавить «Челси».