Появилось видео с выпивающими пиво хоккеистами сборной России
Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видеозапись, на которой запечатлен командный ужин сборной России по хоккею, сообщает «Советский спорт».
По информации издания, игроки посетили ресторан азиатской кухни в Братиславе после победы над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира. Отмечается, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.
Ранее официант ресторана в Братиславе, в котором находились хоккеисты сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что игроки выпили около 160 бокалов пива.