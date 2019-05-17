Появилось видео с выпивающими пиво хоккеистами сборной России

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Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видеозапись, на которой запечатлен командный ужин сборной России по хоккею, сообщает «Советский спорт».

По информации издания, игроки посетили ресторан азиатской кухни в Братиславе после победы над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира. Отмечается, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.

Ранее официант ресторана в Братиславе, в котором находились хоккеисты сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что игроки выпили около 160 бокалов пива.