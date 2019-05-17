Официант высказался о выпитых хоккеистами сборной России 160 бокалах пива

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Официант ресторана в Братиславе, в котором находились хоккеисты сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что игроки выпили около 160 бокалов пива после матча группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.

«Это полная чушь. Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь. Когда журналисты попытались проникнуть внутрь, парни не на шутку разозлились и намекнули на то, что им лучше выйти. Но они караулили их у входа, испортив ребятам отдых, — цитирует работника ресторана «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал информацию о 160 бутылках пива, которые выпили игроки национальной команды.