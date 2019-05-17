Тренер сборной России высказался о выпитых хоккеистами 160 бокалах пива
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал информацию о 160 бутылках пива, которые выпили игроки национальной команды после матча группового этапа чемпионата мира против представителей Чехии.
«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — цитирует Воробьева Sport24.
Сборная России лидирует в группе B. Команда Воробьева одержала победы во всех четырех матчах этапа.
Ранее издание sport24.pluska.sk заявило, что игроки выпили около 160 бокалов пива в одном из ресторанов азиатской кухни в Братиславе.