Тренер сборной России высказался о выпитых хоккеистами 160 бокалах пива

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал информацию о 160 бутылках пива, которые выпили игроки национальной команды после матча группового этапа чемпионата мира против представителей Чехии.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — цитирует Воробьева Sport24.

Сборная России лидирует в группе B. Команда Воробьева одержала победы во всех четырех матчах этапа.

Ранее издание sport24.pluska.sk заявило, что игроки выпили около 160 бокалов пива в одном из ресторанов азиатской кухни в Братиславе.