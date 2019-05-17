СМИ: российские хоккеисты выпили 160 бокалов пива после победы над чехами

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Словацкое издание sport24.pluska.sk выложило фотографии командного ужина сборной России по хоккею после победы над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

На снимках, опубликованных на официальном сайте издания, российские хоккеисты проводят командный ужин в одном из ресторанов азиатской кухни в Братиславе. На столе находятся пивные бокалы.

Как утверждает издание, игроки сначала заказали суши, а потом выпили около 160 бокалов пива. После этого хоккеисты вернулись в отель на автобусе.

Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0. Встреча прошла 13 мая в Братиславе.

Ранее сообщалось, что форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии.