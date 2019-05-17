Экс-футболист «Спартака» рассказал о драках игроков на тренировках

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о драках экс-одноклубников на тренировках.

«Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Игровой эпизод, кто-то ногу жестковато поставил, слово за слово — и понеслось. Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарова задел, — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Билялетдинов выступал за красно-белых с 2012 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России 2012 года. В составе сборной России хавбек взял бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Билялетдинов высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.