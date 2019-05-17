Константинова обстоятельно подошла к вопросу четверных прыжков

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о планах на предстоящий сезон, передает РИА «Новости».

В завершившемся сезоне 18-летняя спортсменка стала четвертой на чемпионатах России и Европы.

«Ввязываться в четверные стопроцентно стоит, но не торопить события и сломя голову бежать на лед изучать эти элементы. Фигурное катание молодеет и молодеет, и надеяться, что все вернется к тройным, можно до пенсии. Но пока четверной я не разрабатываю, я выбрала тройной аксель, а затем можно будет взять что-то и посложнее», — заявила Константинова.

Она добавила, что во второй половине произвольного номера покажет два каскада «3-3». Но вряд ли хоть в одном из них будет риттбергер.

«Учить его будем, я, вообще, делаю каскады с риттбергером, но все же надо кататься чисто», — заключила россиянка.

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