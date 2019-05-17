«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

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Туринский «Ювентус» на официальном сайте рассказал об уходе Массимилиано Аллегри с поста наставника команды по завершении сезона, передает «Советский спорт».

Причины отставки тренера не называются.

18 мая Аллегри проведет пресс-конференцию вместе с президентом черно-белых Андреа Аньелли.

Специалист начал работать в «Ювентусе» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы постоянно побеждали в серии А, а также дважды попадали в финал Лиги чемпионов, где уступали испанским грандам – каталонской «Барселоне» в 2015 году (1:3) и мадридскому «Реалу» в 2017-м (1:4).

В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира команда смогла дойти до четвертьфинала, где уступила голландскому «Аяксу» (1:1 и 1:2).

В чемпионате Италии «Ювентус» за два тура до завершения сезона опережает ближайшего соперника в лице «Наполи» на 13 очков.

Ранее сообщалось, что Следственная палата организации по финансовому контролю намерена отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на один сезон.