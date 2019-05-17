Месси показал отношение к политической акции в поддержку заключенных
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси отказался поддерживать толпу, выступающую за освобождение политических заключенный, сообщает «Советский спорт».
Инцидент произошел на церемонии награждения футболиста Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия).
Во время торжественного мероприятия аргентинец не стал вместе с залом скандировать лозунг «Свободу политическим заключенным». Он молча стоял на сцене, пока присутствующие в зале кричали и аплодировали.
Месси на церемонии стал обладателем одной из высших наград Каталонии, которая была учреждена в 1981 году. нападающий является вторым игроком в истории клуба, который получил Крест Сант-Жорди после экс-игрока и наставника «Барселоны» Йохана Круиффа.
���� ¡LO MÁS VIRAL! MESSI SE NIEGA A APLAUDIR los cánticos de "¡LIBERTAD! ¡PRESOS POLÍTICOS!" en la gala de la CREU DE SANT JORDI. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/ft4ME86Fsz— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 мая 2019 г.