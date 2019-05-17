Игнашевич сравнил Мамаева с героем романа Достоевского
Бывший футболист ЦСКА и тренер молодежного состава армейцев Сергей Игнашевич поделился мнением о деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Чемпионат.com».
Он отметил, что каждый человек имеет право на ошибку и каждому человеку нужно давать шанс исправится.
«Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.
У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфен Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу», — сказал Игнашевич.
Стоит отметить, что Игнашевич и Мамаев играли вместе в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что адвокаты Кокорина и Мамаева намерены подать апелляцию 20 мая.