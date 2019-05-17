Эс-хавбек «Спартака»: мне неприятен Карпин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12159025/upload-RIAN_760507.HR-pic905-895x505-31115.jpg">

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о тренере Валерии Карпине, передает «Спорт-Экспресс».

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год. На сегодняшний момент он возглавляет «Ростов».

«Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчеркиваю – как человек, а не тренер.

Когда это почувствовал? Да с первого дня. Как разговаривает, как ведёт себя, как позиционирует. Знаю, в личных беседах Карпин говорил: «Билл меня не боится». А я искренне не понимаю – с какой стати должен бояться тренера? Его нужно уважать, слушать. При чем здесь страх?» — заявил Билялетдинов.

Ранее Карпин жестко прокомментировал проигрыш «Локомотиву».