Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены подать апелляцию 20 мая

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов и коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

«В понедельник подаем совместную апелляцию со всеми адвокатами. Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания», — цитирует Бушманова «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий же получили по 1 году и 5 месяцев.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков, по прозвищу «Халк», рассказал о том, что произошло во время акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге.