Семак порассуждал о потере Кокорина

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тренерской работе в петербургском клубе, передает «Советский спорт».

Специалист также вспомнил о потерях Александра Кокорина, находящегося в СИЗО с октября 2018 года, и Леандро Паредеса, ушедшего в «ПСЖ».

«Тренер должен решать поставленные задачи. Каким образом он это делает, это его дело. Тренеру надо решить, как он себя поставит и какой подход он найдет. Выигрывает тот, кто дает результат.

Мы исходим из того, какие игроки у нас есть. Была проблема с игроками с российскими паспортами. Потеряли Сашу Кокорина, ждали его, ведь он мог нас усилить. Потом мы разбирались и пытались найти позиции для игроков, чтобы игра приносила результат. Мы перешли на схему в три защитника для того, чтобы был результат.

Насколько ключевым событием стал уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко. Мы закончили первую часть на первом месте. Уменьшать заслуги ребят, которые играли, нельзя. Я всегда говорил, что если есть возможность проявить себя в более сильном клубе, ей нельзя не воспользоваться. Новички нам добавили баланса. Они повлияли на качество игры. А на результат… Мы ведь и были первыми», — заявил Семак в эфире «Радио «Зенит».

Ранее сообщалось, что РФС проверит информацию об оскорблении Мирзова по национальному признаку.