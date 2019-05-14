Рудковская обнаружила Плющенко в постели не одного

<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12326389/RIAN_5838911.HR-pic905-895x505-29918.jpg">

Известный фигурист Евгений Плющенко был обнаружен женой и продюсером Яной Рудковской в необычной компании, передает «Советский спорт».

Видео инцидента женщина опубликовала в инстаграме.

На записи видно, что спортсмен лежит в кровати, в то время, как рядом с ним спит собака.

«Ребят, а вы когда-нибудь такое видели, чтоб собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине...» – заявила Рудковская, снимая умильную сцену в своей спальне.

В ответ на это спортсмен попросил жену не тревожить Фифу, так зовут животное.

В итоге продюсер все равно разбудила собаку.

Пользователи сразу стали оставлять комментарии, где говорилось, что Рудковская относится к собаке лучше, чем к собственному сыну.

Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу.