Рудковская обнаружила Плющенко в постели не одного
Известный фигурист Евгений Плющенко был обнаружен женой и продюсером Яной Рудковской в необычной компании, передает «Советский спорт».
Видео инцидента женщина опубликовала в инстаграме.
На записи видно, что спортсмен лежит в кровати, в то время, как рядом с ним спит собака.
«Ребят, а вы когда-нибудь такое видели, чтоб собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине...» – заявила Рудковская, снимая умильную сцену в своей спальне.
В ответ на это спортсмен попросил жену не тревожить Фифу, так зовут животное.
В итоге продюсер все равно разбудила собаку.
Пользователи сразу стали оставлять комментарии, где говорилось, что Рудковская относится к собаке лучше, чем к собственному сыну.
Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу.